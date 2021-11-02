Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi, 28 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Kasım'da Resmi Gazate'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacak.

Başvuru tarihleri 1 ila 15 Kasım arasında olacak.

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