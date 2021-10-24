Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
BASIN İLAN

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 22 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Son başvuru tarihi olarak 8 Kasım belirlendiği açıklandı.

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