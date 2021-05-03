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Ekonomi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gün olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

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