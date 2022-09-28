Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yerli ve milli 'Beton Delici Bomba' Hava Kuvvetleri'ne güç katacak

Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı. 'Sığınak delen' olarak da bilinen nüfuz edici bomba yer üstü ve altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı ve ardışık delici harp başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.