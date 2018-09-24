Ekonomi Borsa 4 ayın en yüksek kapanışı yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul günü kaç puandan kapattı?

Borsa 4 ayın en yüksek kapanışı yaptı

Gün boyu alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 99.547,44 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dolar/TL ise yüzde 2'den fazla değer kaybederek 6,1426'ya kadar gerilemesinin ardından 6,15-6,16 bandında dengelendi.

Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,59 değer kazanarak 99.547,44 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.559,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,30, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile ticaret oldu.

Türk lirası varlıklara ilginin yeni haftanın ilk gününde de devam etmesiyle döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi de banka hisseleri öncülüğünde 99.547,44 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL ise yüzde 2'den fazla değer kaybederek 6,1426'ya kadar gerilemesinin ardından 6,15-6,16 bandında dengelendi.

Analistler, devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki pozitif havanın devam edebileceğini kaydetti.

Yarın veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000-102.500 bandının direnç bölgesi, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Altın günü düşüşle kapattı
EKONOMİ
Altın günü düşüşle kapattı

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu
MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin af teklifi Meclis'te
Bankaların gözü Hazine’de

Bankaların gözü Hazine’de
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
Yıkıcı cevap vereceğiz

Yıkıcı cevap vereceğiz
PKK Kerkük'e sızıyor

PKK Kerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.