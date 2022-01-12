Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,19’luk yükselişle başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Borsa güne yükselişle başladı - Son dakika haberleri
Borsa İstanbul

Borsa, güne yüzde 1,19’luk yükselişle başladı.

Endeks, 24,32 puanlık artışla 2.070,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?
Lise öğrencileri üretti

Lise öğrencileri üretti

27 ülkeye ihraç ediliyor.
Esenyurttakorku dolu anlar

Esenyurt'ta
korku dolu anlar

Plakasında 'mutluyuz' yazan araçla gelip dehşeti yaşattı.
Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün

Fezleke Meclis'te

Fezleke Meclis'te

​Terörist sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme.

​EPDK şikayetler üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Selma Güzel'in fotoğrafları örgüt üyeliğinin kanıtı.

Çanakkale'de bedava elektrik önergesi 'Burayı Kılıçdaroğlu yönetmiyor' denilerek reddedildi.

​'Yaklaşık 2,5 aydır her seviyede çalışıyoruz' dedi ve gözdağı verdi.

​Şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek.

​"Yeni satranç oyununu iyi okumalı, pergelin merkezini Ankara'ya koymalıyız."

​Bursa'daki kazada altı kişi yaralandı.

​Nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerine ilgi giderek artıyor.

​Denemeleri başarıyla tamamladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.