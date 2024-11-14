Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi hisse kazandırdı?

Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi hisse kazandırdı?

10:2014/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,98 puan ve yüzde 0,58 artışla 9.354,28 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.


En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.


Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.


Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.


Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#açılış
#BIST 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#Piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 - 4500 - 5400 günle kısmi emeklilik tablosu oluştu: 1999/2008 tarihleri arasında olanlar...