Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi hisse kazandırdı?

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.