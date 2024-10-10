Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.