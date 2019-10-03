Borsa günü düşüşle tamamladı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 724,90 puan ve yüzde 0,70 azalarak 102.784,33 puana indi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile tekstil, deri oldu.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 18:23 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 18:27 AA