Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 Temmuz borsa günü yükselişle kapattı

Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kazanarak 93.002,93 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 680,98 puan arttı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 680,98 puan arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazancıyla 93.002,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 680,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 2,45 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günü 93.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan 93.500 güçlü direncinin aşılması durumunda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 90.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu söyledi.

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