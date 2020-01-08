Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı En çok bankacılık kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok bankacılık kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 112.876,05 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 276,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

  • Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400-115.000 seviyelerinin direnç, 111.000-112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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