Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok bankacılık kazandırdı

Bu bölümü bitiren işsiz kalmıyor: 7 bin TL maaşı var

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Bölümü bitirenler altın ayarı hesaplama ve tasarımı gibi kuyumculukla ilgili tüm detaylara hakim olurken, yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe de başlayabiliyor.

