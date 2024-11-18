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Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör spor oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör spor oldu

18:3018/11/2024, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9 bin 395,39 puanla tamamladı. Toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,17 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST100
#Piyasalar
#Borsa İstanbul
#spor

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