Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.116,49 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, 4.116,49 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,21 puan ve yüzde 0,99 değer kazancıyla 4.112,07 puan oldu. Toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 1,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,24 ile kimya, petrol, plastik en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile spor oldu.

PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha şahin olmasıyla küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

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  • Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

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FAİZ ARTIRIMI DEVAM EDECEK

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi. Fed Başkanı Powell ise faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.120 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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