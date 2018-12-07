Ekonomi Borsa haftanın son günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftanın son günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 872,20 puan ve yüzde 0,94 artarak 93.699,49 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile gıda, içecek oldu.

AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 93.699,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 872,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile gıda, içecek oldu.

ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından gerileyen dolar kurundan destek bulan BIST 100 endeksi, en yüksek 93.807,04 puanı gördü ve günü 93.699,49 puandan tamamladı.

Analistler, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin ABD Merkez Bankası'nın 2019'daki faiz artış hızına ilişkin beklentileri düşürdüğünü belirtiyor.

Verilerin ardından düşüşe geçen dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybederek 5,28 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı etkileyecek

Gelecek hafta, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ile büyüme ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigns'in 14 Aralık'ta piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını, cari işlemler hesabının ise ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.

REKLAM

Analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek
EKONOMİ
Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.