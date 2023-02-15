Borsa İstanbul BIST Geri Alım Endeksi hesaplamayı planlıyor

Paylarının geri alımına yönelik olarak devam eden bir geri alım programı olan şirketlerden bildirimlerini "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı KAP şablonu yerine Özel Durum Açıklaması ile yapmış veya yapmakta olan şirketlere ilişkin uyarıların da yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: