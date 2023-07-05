Borsa İstanbul tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvurular neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 648 bin 331 kişi başvurmuştur. Kanun kapsamında 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 TL yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 TL tahsil edilmiştir." denildi.