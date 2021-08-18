Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.465,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan ve yüzde 0,28 artarak 1.465,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın pozitif ayrışmaya devam etti ve kapanışta yüzde 0,44 artarak 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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