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Borsa güne yukarı yönlü başladı

Borsa İstanbul'da 24 Haziran güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 1.405,26 puandan başladı

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 24 Haziran güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.405,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,23 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü de yüzde 0,53 azalışla 1.402,35 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

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