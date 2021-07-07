Borsa yeni güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,01 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.384,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

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