Ekonomi Borsa yeni güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 8 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,18 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 2.424,38 puana geriledi.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 8 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 2.424,38 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le tekstil, deri, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,72 artışla 2.425,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin fiyatlamalarda görülen gevşemeyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde piyasaların yarım gün işleme açık olacağını anımsatan analistler, Kurban Bayramı tatili öncesi yoğun veri gündemi bulunduğunu, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari açık beklentisi ise 42 milyar 440 milyon dolar oldu.

Öte yandan bugün pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

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