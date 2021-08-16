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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da yeni haftaya başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla 1.451,33 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda yeni haftaya başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla 1.451,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,69 puan ve yüzde 0,25 artarak 1.451,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmemesinin ardından üst üste 3'üncü haftasını da yükselişle tamamladı. Haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydeden endeks, 1.447,64 puandan kapandı.

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