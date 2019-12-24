Ekonomi Borsa İstanbuldan rekor üstüne rekor 113 bini aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor: 113 bini aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü rekorla tamamlarken; yeni günde de rekor üzerine rekor kırmaya devam etti. Endeks 113 bin puanı aşarken, şu dakikalarda 113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA DHA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 seviyesinden başlarken; ilerleyen dakikalarda yükselişini sürdürdü. Endeks 113 bin 321 seviyesine kadar yükselerek 10 Nisan 2018 tarihinde beri en yüksek seviyesini görürken; böylelikle 20 ayın zirvesini tazelemiş oldu.

HİSSE SENETLERİ DEĞER KAZANDI

  • BIST 100 endeksi saat 11.53 itibarıyla 1088 puanlık yükselişle 113 bin 204 seviyesinde bulunuyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.91 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 1.34 oranında yükselirken 159 bin 218 puanda işlem görüyor.

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Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.

  • ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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