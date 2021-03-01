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Borsa yeni haftaya yükselişle başladı: BIST 100 endeksi 1 Mart başlangıç rakamları

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününe ilişkin başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 1.491,88 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,49 puan ve yüzde 1,39 değer kazanarak 1.491,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Azalan küresel risk iştahı ile geçen hafta genelinde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 5,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece son 17 haftanın en hızlı düşüşünü kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 1,13'lük azalışla 1.471,39 puandan kapanış yaptı.

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