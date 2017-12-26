Borsacılar gözünü 125 bine dikti

Geçen yılın aralık ayında başladığı yükseliş trendini rekorlarla 9 ay boyunca sürdüren BIST 100 endeksi, söz konusu dönemde 110.530 puana kadar yükseldi. Eylül 2017’de ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan füze gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, bu durumdan olumsuz etkilenen BIST 100 endeksi de eylül ayını yüzde 6,46 değer kaybıyla 102.907 puandan tamamladı. Tepki alımlarıyla ekim ayına alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önce ABD’nin, ardından da Türkiye’nin vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından 99.210 puana kadar geriledi. Bu seviyeden tekrar yükselişe geçen BIST 100 endeksi, 110.000 puanın üzerine çıkmayı başardı. Kasım ayında ise endeks 115 bin 93 puanla yeni bir rekor kırdı.

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Dolar bazında ucuz

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılın son ayına ise dünya borsalarından pozitif ayrışarak girdi. Endeks, 22 Aralık Cuma akşamına kadar yüzde 6,84 değer kazancıyla dünyanın başlıca borsalarından daha iyi performans gösterdi. Analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında diğer borsalara göre ucuz kaldığını ve fazlaca iskontolu olduğunu belirterek, gelecek yıl global ortamın destekleyici olmaya devam etmesi durumunda endekste rekorların devam edeceğini bildirdi.

Serhat Gürleyen

Kötü öngörü yok

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, Türkiye’nin 2017’de sık sık jeopolitik ve politik şoklarla sarsıldığını, buna karşın dünya piyasalarıyla birlikte hareket etmeyi başardığını söyledi.

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Gürleyen, ABD’deki ekonomik verilerin gelişmekte olan piyasalar ve Türkiye’yi rahatlatan yönde açıklandığını belirterek, “Türkiye dünyadan sermaye ithal eden, yurt dışı finansmanla kendini finanse eden bir ülke. Söz konusu gelişmeler ile Avrupa’nın büyümesi de göz önüne alındığında 2018’de Türkiye ekonomisi için kötü bir öngörümüz bulunmuyor. ABD borsalarında yüzde 10-15 artış potansiyeli görüyoruz. ABD borsalarının yükseldiği yerde Türkiye borsasında da yüzde 15-20’lik artış potansiyeli olabilir. Gelecek yıl BIST 100 endeksinin 120.000-125.000 bandında dengeleneceğini öngörüyoruz” dedi.