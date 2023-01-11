Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.
Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır". ifadeleri yer aldı.
Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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2022de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak.
İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.
İlave ikramiye hakkı, 2023 yılının ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına Temmuz 2023te yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.
Toplam 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak.
Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi.
Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak.
Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak.
Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600e yükselecek.
KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE O TABLOEk göstergesi 3000den 3600e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak 2023ten itibaren 2.240 TL seviyesinde ilave artış yapılacak. Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2.115 TL olacak.
*Ek göstergesi 600 puan artanlarArtış 260 TL*3000den 3600e çıkanlar ( 25 yıl)Artış 2.115 TL
*3000den 3600e çıkanlar (30 yıl)Artış 2.240 TL*2200den 3.600e çıkanlar ( 25 yıl)Artış 2.463 TL*2.200den 3.600e çıkanlar (30 yıl)Artış 2.587 TL
3600 ek gösterge düzenlemesinin memur maaşlarına etkisi ise daha sınırlı olacak. Örneğin ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşlarının yaklaşık 190 TL artması bekleniyor.
EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200den 3600e çıkartılanlar ile 3000den 3600e çıkartılanlar elde edecek.
Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85ten yüzde 145e çıkıyor.
2022 emeklilerine 3600 müjdesi: 93 bin lira ikramiye alacaklar
Memur ve memur emeklileri 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelecek maaş farkına odaklanırken geçen yıl emekli olan memurlara da müjdeli bir haber geldi. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.