Ekonomi Borsada işlemler ikinci kez durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada işlemler ikinci kez durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 14.53.17'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 14.23.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 14.43.17'de tek fiyat emir toplama, 14.48.17'de eşleştirme yapılacak ve 14.53.17'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.43.17'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.53.17'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 14.53.17'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.53.17'de yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi bugün saat 11.56.08'te de endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girerken, dün ve cuma günü de ikişer kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.

Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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