Borsada manipülasyon soruşturmasında beş şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla ikisi yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından sekiz şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sekiz şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu beş şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer üç şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi.

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Sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Akdere’nin arasında bulunduğu beş şüpheli, Sermaye Piyasası Kanununun 107. Maddesi uyarınca "İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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