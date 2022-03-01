Ekonomi Borsada uygulanan yukarı adım kuralında altıncı gün Bugün de geçerli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada uygulanan yukarı adım kuralında altıncı gün: Bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu. Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsada uygulanan yukarı adım kuralında altıncı gün: Bugün de geçerli olacak
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat'ta uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Fitch'ten enflasyon uyarısı: Artış yaygın ve kalıcı olacak
EKONOMİ
Fitch'ten enflasyon uyarısı: Artış yaygın ve kalıcı olacak

ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor

Dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Seni öldüreceğim son duanı et

'Seni öldüreceğim son duanı et'

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.
Bir kış masalı

Bir kış masalı

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

​Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller.

Rus ordusu için korkutan iddia.

​Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.

​Rus işgali sonrası Ukrayna'dan kaçış sürüyor.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı.

​BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan Ukrayna ile ilgili açıklama.

​Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.