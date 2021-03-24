Ekonomi Kayıplarını telafi eden borsa güne yatay başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada yeni güne başlangıç rakamları belli oldu

Kayıplarını telafi eden borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerindeki yukarı adım kuralının dün olduğu gibi bugün de devam etmesi kararlaştırılırken, haftaya yüzde 10 kayıp ile başlayıp dün öğle saatlerinde yeşile dönerek kayıplarını telafi eden BIST 100 endeksinde toparlanma ise sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.377,37 puanla yatay başladı.

Haber Merkezi AA
Borsada yeni güne başlangıç rakamları belli oldu
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak 1.377,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul’daki açığa satış kararı bugün de devam edecek
EKONOMİ
Borsa İstanbul’daki açığa satış kararı bugün de devam edecek

Dün güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı.

Analistler, pay piyasalarında dün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını, banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?
Abone Ol Google News
Müslüman kadınınkurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadının
kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

​KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sorduk.
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

​Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı.
AK Partidekongre günü

2023 manifestosu açıklanacak.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

​Son 3 aydaki İzmir merkezli operasyonlarda 18 teğmen gözaltına alındı.
Meteoroloji<br>ve AKOM uyardı!

Meteoroloji
ve AKOM uyardı!

İstanbul'da etkili olan kar ne kadar sürecek?
DEAŞ'a<br>gece operasyonu

DEAŞ'a
gece operasyonu

İstanbul'da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.
Yolumuz açık olsun

Yolumuz açık olsun

​Saat 20.00'deki maçta rakip Hollanda.
Keşke<br>Türkiye'de olsak

Keşke
Türkiye'de olsak

Avrupa'da aşının temini ve uygulanmasında kriz yaşanıyor.
Rusya ve Esed insanlığı vurdu

Rusya ve Esed insanlığı vurdu

Bir milyondan fazla kişi mağdur oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.