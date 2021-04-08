Ekonomi Borsada hisse çılgınlığı Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Borsada yerli yatırımcılar hisselere akın ediyor

Borsada hisse çılgınlığı: Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var

Borsada yerli yatırımcılar hisselere akın ediyor. Son bir yılda borsada yerli yatırımcı sayısı 1 milyon artarak 2.3 milyona çıkarken, halka arzlarda daha fazla hisse almak için dedeye, halaya, amcaya, akrabalarına borsa hesabı açanlar bile var. Uzmanlar yerli yatırımcının halka arzlara 'ilgi'sinde değil ama 'algı'sında sorun olduğunu belirterek yaşananları 'çılgınlık' olarak niteleyip uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
​Borsada yerli yatırımcılar hisselere akın ediyor
Borsada yerli yatırımcı sayısı son 1 yılda 1 milyon artarak 2.3 milyona ulaştı.

Borsada halka arz edilen yeni şirketlerin tavan yapması, kısa sürede yüksek getiri kovalayan yatırımcıların iştahını kabarttı. Borsada yerli yatırımcı sayısı son 1 yılda 1 milyon artarak 2.3 milyona ulaşırken, yaşanan halka arz çılgınlığından pay almak isteyenler akrabalarını da işin içine dahil etmeye başladı. Hatta bazı gençler halka arz sırasında daha çok hisse almak için dedesine bile yatırım hesabı açıyor.

EŞİT DAĞITILIYOR

Halka arzda talep toplama sırasında çoğu şirket, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle 'eşit dağıtım' yöntemini kullanıyor. Yani halka açılan bir şirket eğer 1 milyon adet hisse satışa çıkarmışsa ve 100 bin kişi talepte bulunmuşsa herkese eşit şekilde 10'ar hisse dağıtılıyor. Eğer dedeye de hesap açılıp talepte bulunulmuşsa alınabilen hisse adedi 20'ye çıkıyor.

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TALEP ÇOK YOĞUN

Son halka arzlardan Işık Plastik için 401 bini aşkın kişi başvurmuş ve eşit dağıtım yapılarak herkese 28 adet hisse dağıtılmıştı. Önceki gün halka arzı tamamlanan QUA Granite'de ise başvuran 846 bin kişiye 29 adet hisse dağıtıldı. Yine sonuçları dün açıklanan halka arzlardan yoğun talep gören Tureks'te de 484 bini aşkın yatırımcıya 30'ar adet hisse verildi.

ÇILGINLIK YAŞANIYOR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uzmanlar yerli yatırımcının halka arzlara 'ilgi'sinde değil ama 'algı'sında sorun olduğunu belirterek yaşananları 'çılgınlık' olarak niteliyor. Uzmanlar halka arzlardan alım yapanların 'fiyat düşer' korkusu yaşamadığını belirterek önlem alınmasını istedi.

  • SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da hafta başında, fiyatlara müdahale edemeyeceklerini belirterek "Meydana gelebilecek zarardan biz sorumlu değiliz" diyerek yatırımcıları uyarmıştı.

ÜÇ ŞİRKETE 2.3 MİLYON BAŞVURU

Halka arzlar o kadar büyük ilgi gördü ki bazılarına 100'lerce kat talep geldi. Talep rekoru 139 katla Turk İlaç'ta. Son halka arz edilen Matriks 9, Turex 6.1, Que Granite 5.8 kat talep görürken bu 3 şirkete 2.3 milyon yatırımcı başvurdu.

BORSA UZMANLARI UYARIYOR: BİR ŞEYLER TERS GİDİYOR

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: Son dönemde açılan yatırım hesaplarının çoğu halka arz için açılıyor. Halka açılan şirketler peş peşe 5-10 gün tavan yapıyor. Bu şirketlerin birinde değerleme hatası olur. Hepsinde mi var? İnsanlarda fiyat düşer korkusu yok. Muazzam bir çılgınlık var. Teker bir yerde kırılacak.

Stratejist Işık Ökte: MKK sicil numarasını halka arzlarda 1'e indirince insanlar aile içi, eş dayı, enişte, dünür üzerinden değişik TC kimlik numarası ile 5-10 bin liralık hesaplar açıyor.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek: Bir şeyler ters gidiyor. Halka açılanların birinde ikisinde değerleme hatası olur. Hepsinde mi var. Çözüm bulunmalı.

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