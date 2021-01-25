Ekonomi BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
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BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, İŞ-KUR üzerinden personel alımı yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BOTAŞ
BOTAŞ

Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak'ta başladı.

Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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