BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak'ta başladı.
Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak'ta başladı.
Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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