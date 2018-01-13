Bozacının şahidi şıracı

Merkez Bankası, Türkiye ekonomisinin 2018 görünümü hakkında spekülatif beklenti içinde olan çevrelere prim veren bir beklenti anketi yayınladı. TCMB Beklenti Anketi'ne 2018 büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi. Orta Vadeli Program'da yüzde 5.5 olan büyüme tahmininin altında bir anket yayınlayan Merkez Bankası'nın faizcilere ve spekülasyondan beslenenlere hizmet edecek bir duruma aracı olduğu göze çarpıyor. Bir önceki anket döneminde 4,1534 olan yıl sonu dolar/TL beklentisi de, Merkez'in bu anket döneminde 4,1156'ya geriledi ancak bu rakam da genel beklentilerin çok üzerinde yer aldı. Tüm bunlar çerçevesinde TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2018 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi'ne katılanları nasıl ve neye göre seçtiği merak konusu oldu. Merkez'in anketine reel sektörden 9; finans sektöründen 55 kişinin katılımı gerçekleşti. 1 işveren, 2 öğretim üyesi, 2 gazetecinin katıldığı anketin, yüzde 75’inden fazlası finansal çevrelerinden oluştu.

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BU ANKETE KATILANLAR KİM?

İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, anketi eleştirerek örneklem büyüklüğünün tam olarak gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Merkez Bankası’nın bu durumu açıklaması gerektiğinin altını çizen Tuna, anket dağılımında finansal sektör dışındaki katılımcıların anketin homojenliğini bozduğunu söyledi. Tuna, öğretim üyeleri, gazeteciler, işveren kuruluşları, holdingler ve diğer profesyoneller adıyla ankete yanıt verenlerin isimlerinin açıklanmasının anketin itibari için gerektiğini aktardı. Bu isimlerin açıklanmaması halinde anketteki homojenliğin bozulacağını belirten Tuna, katılımcıların hangi kıstaslara göre ankete yer aldığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.