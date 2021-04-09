Ekonomi Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriyor
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Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriyor

Antalya'da Boztepe İşletme Müdürlüğü, üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu. Müdürlük, ihalenin 20 Nisan'da açık artırma usulü yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecektir. İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

İhale 20/04/2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 27/04/2021günü tekrar edilecektir.

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