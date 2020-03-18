Brent petrol 18 yıl sonra ilk kez 24 doların altına indi

Petrol fiyatları üst üste üç gündür düşüş yaşarken, bugün Kuzey Denizi Brent ham petrol varil fiyatı bir ara yüzde 7.2 değer kaybedip 26.66 doları, yani 2003'ten beri en düşük fiyatı gördü.

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Brent ham petrol varil fiyatı daha sonra yüzde 4.1 değer kaybıyla seyredip 27.60 dolardan işlem gördü. Bu da son 4.5 yılın en dip noktası oldu.

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ABD'de West Texas Intermediate ham petrol varil fiyatı yüzde 12 değer kaybederek 23.60 dolara kadar düştü. Bu rakam Haziran 2002'den beri en alt fiyatı görmesi anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe koşut petrol talebinde de yüzde 10 düzeyinde düşüş olduğu belirtildi.