Ekonomi Brent petrol 18 yıl sonra ilk kez 24 doların altına indi
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol 18 yıl sonra ilk kez 24 doların altına indi

Koronavirüs kriziyle birlikte talebin azalması üzerine düşüşe geçen brent petrol, 18 yıl sonra ilk defa 24 doların altına indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan'ın üretimi artırma kararının ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket hızlandı.
Suudi Arabistan'ın üretimi artırma kararının ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket hızlandı.

Petrol fiyatları üst üste üç gündür düşüş yaşarken, bugün Kuzey Denizi Brent ham petrol varil fiyatı bir ara yüzde 7.2 değer kaybedip 26.66 doları, yani 2003'ten beri en düşük fiyatı gördü.

Brent petrol 2016'dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü
EKONOMİ
Brent petrol 2016'dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü

Brent ham petrol varil fiyatı daha sonra yüzde 4.1 değer kaybıyla seyredip 27.60 dolardan işlem gördü. Bu da son 4.5 yılın en dip noktası oldu.

Benzine 3. büyük indirim geliyor
EKONOMİ
Benzine 3. büyük indirim geliyor

ABD'de West Texas Intermediate ham petrol varil fiyatı yüzde 12 değer kaybederek 23.60 dolara kadar düştü. Bu rakam Haziran 2002'den beri en alt fiyatı görmesi anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe koşut petrol talebinde de yüzde 10 düzeyinde düşüş olduğu belirtildi.

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