Brent petrol 2016'dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü Dünya piyasalarında deprem etkisi yapan koronavirüs krizi, petrolü de vurdu. Brent petrolün varil fiyatı, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 29.55 doları gördü.

Haber Merkezi 16 Mart 2020, 17:11 Son Güncelleme: 16 Mart 2020, 17:25 Yeni Şafak