Ekonomi Brent petrol 2016dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol 2016'dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü

Dünya piyasalarında deprem etkisi yapan koronavirüs krizi, petrolü de vurdu. Brent petrolün varil fiyatı, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 29.55 doları gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzde 12 değer kaybeden brent petrol, 2016'dan bu yana ilk kez 30 doların altını görerek 29 dolar seviyelerine geriledi.
Yüzde 12 değer kaybeden brent petrol, 2016'dan bu yana ilk kez 30 doların altını görerek 29 dolar seviyelerine geriledi.

Koronavirüs krizinin etkisiyle endeksin aşağı yönlü hareket ettiği ABD Borsası, açılıştaki satış talimatlarının ardından kapatıldı.

Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti
EKONOMİ
Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti

Kayıp yüzde 13'e ulaştı

Güne %6-9 oranından düşüşle başlayan borsada işlemlere 15 dakika sonra yeniden başlandı. İşlem gören hisse senetlerinde yüzde 20'yi aşan değer kayıpları görülürken, toplam düşüş yüzde 13'ü gördü.

Benzine ikinci büyük indirim geliyor
EKONOMİ
Benzine ikinci büyük indirim geliyor

30 doların altına geriledi

Piyasalardaki krizin yanı sıra petroldeki düşüş hızlandı. Yüzde 12 değer kaybeden brent petrol, 2016'dan bu yana ilk kez 30 doların altını görerek 29 dolar seviyelerine geriledi.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.
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