Brent petrol 2016'dan bu yana ilk defa 30 doların altına düştü

Koronavirüs krizinin etkisiyle endeksin aşağı yönlü hareket ettiği ABD Borsası, açılıştaki satış talimatlarının ardından kapatıldı.
Kayıp yüzde 13'e ulaştı
Güne %6-9 oranından düşüşle başlayan borsada işlemlere 15 dakika sonra yeniden başlandı. İşlem gören hisse senetlerinde yüzde 20'yi aşan değer kayıpları görülürken, toplam düşüş yüzde 13'ü gördü.
30 doların altına geriledi
Piyasalardaki krizin yanı sıra petroldeki düşüş hızlandı. Yüzde 12 değer kaybeden brent petrol, 2016'dan bu yana ilk kez 30 doların altını görerek 29 dolar seviyelerine geriledi.