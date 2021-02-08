Brent petrol bir yıl sonra 60 doları gördü Petrolün varil fiyatı bir yıl sonra ilk defa 60 doları gördü OPEC'in üretim kısıntılarına ilişkin açıklaması ve ABD'den gelen ham petrol stoklarına ilişkin verilerin ardından yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 60.06 dolar ile bir yıl sonra ilk kez 60 doları gördü.

Haber Merkezi 08 Şubat 2021, 10:10 Son Güncelleme: 08 Şubat 2021, 10:17 DHA