Ekonomi Petrolün varil fiyatı bir yıl sonra ilk defa 60 doları gördü
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol bir yıl sonra 60 doları gördü

Petrolün varil fiyatı bir yıl sonra ilk defa 60 doları gördü

OPEC'in üretim kısıntılarına ilişkin açıklaması ve ABD'den gelen ham petrol stoklarına ilişkin verilerin ardından yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 60.06 dolar ile bir yıl sonra ilk kez 60 doları gördü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 60.06 dolar ile bir yıl sonra ilk kez 60 doları gördü.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı.

Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC ) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

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