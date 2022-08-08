Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı güne yükselişle başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı güne yükselişle başladı

Brent petrolün varil fiyatında 8 Ağustos yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 artışla 95,83 dolardan işlem görüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı güne yükselişle başladı
Foto/arşiv

Cuma günü 96,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 95,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

Öte yandan, resesyon beklentilerinin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu piyasalardaki zayıf petrol talebine işaret ederek, bu yıla ilişkin kısa dönem petrol talebi tahminini günlük 300 bin varil, gelecek yıla ilişkin tahminini de günlük 500 bin varil aşağı revize etmişti.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 ile 96,47 dolar aralığının direnç, 95,23 ile 94,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

En fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde gerçekleşti
EKONOMİ
En fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde gerçekleşti

Rekabet Kurumu ikinci el araç satan dört internet sitesine soruşturma açtı
EKONOMİ
Rekabet Kurumu ikinci el araç satan dört internet sitesine soruşturma açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı
GÜNDEM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı

Dünyada başka örneği yok

Dünyada başka örneği yok

​Meclis enkazının altından çıktı: Değeri herkesi heyecanlandırdı.
Filmden esinlendi kendi yaptı

Filmden esinlendi kendi yaptı

ABD'ye davet ettiler: 100 bin lira bile verseler satmam.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrailin terör operasyonu adı altında yaptıkları iş terör devleti uygulamasıdır

'Avrupa'nın Türkiye'ye<br> ihtiyacı var'

'Avrupa'nın Türkiye'ye
ihtiyacı var'

​Bakan Çavuşoğlu: Dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara imza attık.

​Berat Özdemir, 2.5 milyon Euro karşılığında El İttifak'a gidiyor.

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

​Tek tek sıralandı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

​2024 seçimleri için kritik açıklama

​Öğle saatlerine dikkat: Sel ve su baskınları olabilir.

​Bitlis'te 520 personelin katılımıyla Eren-Abluka operasyonu başlatıldı.

​İki ülke arasında gerilimi yükseltecek hamle.

​Dünyanın yakından takip ettiği sevkiyat sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.