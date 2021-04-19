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Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı

Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı

Petrol fiyatları, Kovid-19 salgınından sonra ekonomik aktivitenin beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserlikten destek bulmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 0,27 azalışla 66,59 dolardan işlem görerek başladı.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı haftaya düşüşle başladı
Foto/arşiv

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 66,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Hindistan başta olmak üzere bazı büyük ekonomilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın neden olduğu sıkı tedbirlerin ekonomik aktivitenin yanı sıra petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişesi etkili oldu.

ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki Hindistan'da 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 273 bin 810 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam aktif vaka sayısı 15 milyonu aştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1619 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı yaklaşık 178 bin 769'a yükseldi.

Öte yandan, petrol fiyatları, Kovid-19 salgınından sonra ekonomik aktivitenin beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserlikten destek bulmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,78 ile 67,31 dolar aralığının direnç, 66,25 ile 65,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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