Ekonomi Petrolün varil fiyatı 55 doların üzerinde
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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

Petrolün varil fiyatı 55 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatında 12 Ocak fiyatları belli oldu. ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik sağlanacak ilave destek beklentisinin etkisiyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 55,83 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 56,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 55,83 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik sağlanacak ilave destek beklentisi etkili oldu.

Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın perşembe günü söz konusu ekonomik destek paketine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere karantina önlemlerinin sıkılaştırılması, petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu aşarken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyona yaklaştı.

  • Brent petrolde teknik olarak 55,91 ile 56,26 dolar aralığının direnç, 55,56 ile 55,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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