Ekonomi Brent petrolün varili 64,78 dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 64,78 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,78 dolardan işlem görüyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman'ın, ülkede petrol arzının saldırılardan önceki seviyelere döndüğünü açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş görülmüştü.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Dün 65,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,84 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 64,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,66 dolardan alıcı buldu..

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, ülkede petrol arzının saldırılardan önceki seviyelere döndüğünü açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş görülmüştü. Ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılaması bekleniyor.

65 dolar seviyesinde

  • Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 65,04 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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