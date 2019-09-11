Brexit Türkiye için fırsatlarla dolu

Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ilişkilere sahip ülke olduğunu vurgulayan Ermut, "Türkiye tüm sonuçları değerlendirerek nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir" diye konuştu.

Arda Elmut

3 BİN İNGİLİZ ŞİRKET VAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür de 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını bildirdi. Gür, ticaret hacmi, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük ikinci pazarı olduğuna dikkati çekti.