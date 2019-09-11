Ekonomi Brexit Türkiye için fırsatlarla dolu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brexit Türkiye için fırsatlarla dolu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Brexit sonrası ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ilişkilere sahip ülke olduğunu vurgulayan Ermut, "Türkiye tüm sonuçları değerlendirerek nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir" diye konuştu.

Arda Elmut

3 BİN İNGİLİZ ŞİRKET VAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür de 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını bildirdi. Gür, ticaret hacmi, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük ikinci pazarı olduğuna dikkati çekti.

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