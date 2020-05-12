Brüksel Havayolları, filoyu küçültecek çalışanları azaltacak: Bin kişinin işine son verilecek

Hayat

Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor

Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi.