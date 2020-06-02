Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi BTC hattından 35 milyar varil petrol yüklendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BTC hattından 3.5 milyar varil petrol yüklendi

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran ve "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden, 14 yılda 3 milyar 457 milyon 928 bin 659 varil ham petrol tankerlere yüklenerek sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'ndan 14 yılda 4 bin 500'den fazla tankere ham petrol yüklendi.
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'ndan 14 yılda 4 bin 500'den fazla tankere ham petrol yüklendi.

Faaliyete 2 Haziran'da başlayan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 4 bin 500'ü aşkın tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın (BIL) Genel Müdürü Nadim Ekiz, yaptığı açıklamada, BIL'in kuruluşunun 14. yıl dönümüne yaklaşıldığını söyledi.

"BIL, enerji sektöründe Türkiye'nin yüz akı oldu"

Mayıs ayı sonu itibarıyla 4 bin 500'üncü tankere yükleme yaptıklarını, şu anda da bu sayının üzerine çıktıklarını aktaran Ekiz, "Yüklenen ham petrolün de 3 milyar 450 milyon varili geçmesiyle BIL, enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı oldu." dedi.

BTC hattından 14 yılda 4 bin 500'den fazla tankere ham petrol yüklendi.

Ekiz, kuruluşlarından bu yana dünya pazarına gerçekleştirdikleri sevkiyata ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Faaliyete başladığımız 2 Haziran 2006'den bugüne kadar ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BIL, ülke ekonomisine de önemli katkılar sundu. Türkiye, enerji alanında stratejik bir konumda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın güzide kuruluşlarından biri haline gelen kurumumuz, bu sene 14. yılını kutluyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında önemli projelere imza attı. Bizler de BIL olarak tüm enerjimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için harcıyoruz. Ülkemizin kararlı bir şekilde enerji alanında attığı dev adımlar, bizlerin bu hedeflere ulaşma azmini daha da perçinliyor."

BIL'in, 14 yılda Türkiye'nin enerji piyasasındaki global bir markası haline dönüştüğünü vurgulayan Ekiz, "Sektörde önemli bir konuma sahip olan BIL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in belirlediği enerji politikaları ile gelecekte de sektördeki başarılarını arttıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BTC hattından 14 yılda 4 bin 500'den fazla tankere ham petrol yüklendi.

BTC Ham Petrol Boru Hattı

Hazar Denizi'nden çıkartılan ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hattan, Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan BTC hattının Türkiye'deki kısmı işleten BIL tarafından tankerlerle petrol alıcılarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu bulunuyor.

BTC ile Hazar petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde dünya pazarlarıyla buluşturuluyor.

Bankalara bir ayda 121 milyon TL ceza kesildi
EKONOMİ
Bankalara bir ayda 121 milyon TL ceza kesildi

Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi
EKONOMİ
Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi
Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.