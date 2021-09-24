Ekonomi Bu gençler dünyayı değiştirecek Ruh ve maya Teknofestte
SAVUNMA SANAYİ

Bu gençler dünyayı değiştirecek:  Ruh ve maya Teknofest’te

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, Teknofest’te üniversitelerin stantlarını gezdi. Geliştirilen savunma sanayii ve teknoloji ürünlerinin dünyayı değiştireceğini söyleyen Demir, “Türkiye’nin öncü ülkeler arasında yer aldığını görmek istiyorsak, işte o ortam ve maya burada. Bu mayayı tutup, olgunlaştırıp ürüne kadar götürecek yolda hep beraber desteklememiz lazım” dedi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Bu gençler dünyayı değiştirecek: ​Ruh ve maya Teknofest’te
Festival üçüncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin paydaşlarından olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı da hem katılımcılarla hem de festivalde sergilenen yüksek teknoloji ürünleri ile yakından ilgileniyor. Festival alanına gelerek üniversitelerin stantlarını ziyaret eden ve öğrencilerin geliştirdiği savunma sanayi ve teknolojik ürünlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “TEKNOFEST bir çığ gibi büyüyor. Katılım sayısı, başvuru ve proje sayısı artıyor. Yakında uluslararası boyut kazanması muhtemel” diyerek yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsmail Demir
İsmail Demir

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RUH VE MAYA TEKNOFEST’TE

  • Demir, “Dünyayı değiştirecek buluşların buradaki gençlerin heyecanından ve projeye katılacak arkadaşların girişimcilik ruhundan geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ilerde belirli alanlarda öncü ülkeler arasında yer aldığını görmek istiyorsak, işte o ortam ve maya burada. Bu mayayı tutup, olgunlaştırıp ürüne kadar götürecek yolda hep beraber Türkiye olarak milli bir hamle milli bir ruhla bu işi desteklememiz lazım” dedi.

TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 3’üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 3’üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
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TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor

BİZİ TAKİP EDİN

Yeni Şafak ekibinin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, “Bizi takibe devam edin, göreceksiniz. Bu işler adım adım olur. Bu adımları takip ederseniz çok güzel sonuçlarını hep beraber göreceksiniz” diyerek savunma sanayi alanında yeni ürün ve teknolojilerin üretilmeye hızla devam edileceğini de vurguladı.

Selçuk Bayraktar'dan
OYNAT 00:26
Selçuk Bayraktar'dan "şiki şiki baba" şarkısı eşliğinde TEKNOFEST paylaşımı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST alanından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

'Şiki şiki baba' şarkısı eşliğinde kullandığı araçtan görüntü paylaşan Bayraktar, videoya 'Bir Teknofest yolculuğu…' notunu düştü.

DİHA 2022’de havada

  • İlk kez TEKNOFEST’te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi’nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor. Bayraktar DİHA’nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, Bayraktar DİHA’nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı olduğunu söyledi.
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