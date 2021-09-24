Bu gençler dünyayı değiştirecek: ​Ruh ve maya Teknofest’te

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin paydaşlarından olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı da hem katılımcılarla hem de festivalde sergilenen yüksek teknoloji ürünleri ile yakından ilgileniyor. Festival alanına gelerek üniversitelerin stantlarını ziyaret eden ve öğrencilerin geliştirdiği savunma sanayi ve teknolojik ürünlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “TEKNOFEST bir çığ gibi büyüyor. Katılım sayısı, başvuru ve proje sayısı artıyor. Yakında uluslararası boyut kazanması muhtemel” diyerek yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsmail Demir

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RUH VE MAYA TEKNOFEST’TE

Demir, “Dünyayı değiştirecek buluşların buradaki gençlerin heyecanından ve projeye katılacak arkadaşların girişimcilik ruhundan geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ilerde belirli alanlarda öncü ülkeler arasında yer aldığını görmek istiyorsak, işte o ortam ve maya burada. Bu mayayı tutup, olgunlaştırıp ürüne kadar götürecek yolda hep beraber Türkiye olarak milli bir hamle milli bir ruhla bu işi desteklememiz lazım” dedi.

TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 3’üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

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BİZİ TAKİP EDİN

Yeni Şafak ekibinin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, “Bizi takibe devam edin, göreceksiniz. Bu işler adım adım olur. Bu adımları takip ederseniz çok güzel sonuçlarını hep beraber göreceksiniz” diyerek savunma sanayi alanında yeni ürün ve teknolojilerin üretilmeye hızla devam edileceğini de vurguladı.

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