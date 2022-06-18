Bu mantıkla yeni kiracı bulamazlar: Ev sahiplerinin taktiği bitmiyor

Hükümet kira artışlarında yaşanan hızlı yükselişe el atarak sınırlama getirdi. Buna göre, 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kontratlarda ev sahipleri kirayı en fazla yüzde 25 artırabilecek. Uygulama kiracıları rahatlatırken, ev sahipleri yasayı delmek için çalışmalar yapmaya başladı. Buna göre, ev sahipleri bu ay içinde kiraya verecekleri daireler için normalden yüksek kira bedelleri istiyor. Örneğin yasa yürürlüğe girmeden önce normalde 6 bin liraya kiraya verilmesi gereken daire için mal sahipleri aylık 8 bin lira kira bedeli talep ediyor. Böylece önümüzdeki Haziran 2023’te yenilenecek kontratlar yüzde 25 sınırlamasına takılsa bile piyasa koşullarının üzerinde artış yaşanacak.

Nizameddin Aşa

BU KEZ TERS TEPER

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahipleri tarafından uygulanan yeni taktiğin işe yaramayacağını söyledi. Aşa, “Kira fiyatları zaten yükseldi. Bir de normalinden daha yüksek kira istemek mantıklı değil. Kiracı olan kişinin geliri belli, gideri belli. 6 bin lirayı ödeyemeyen 8 bin lirayı nasıl verecek. Bu tam tersine talebin düşmesine neden olur. Bu taktik tutmaz yani. Ev sahipleri kiracı bulamaz ters teper” diye konuştu. Kiracıyı rahatlatan kira zammında yüzde 25 sınır uygulamasında geç kalındığını da ifade eden Aşa, “Düzenleme önceden yapılmalıydı. Biz daha önce teklif ettik. Ocak ayında yürürlüğe girseydi, daha olumlu olurdu” şeklinde konuştu.

REKLAM

İŞ YERLERİNİ KAPSAMALI

Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, konut kiralarındaki artışın 1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25 ile sınırlandırılmasının kiracılar açısından çok iyi olduğunu söyledi. Çok zor durumdalardı. Bu adım konut piyasasını hem iyi hem de kötü yönde etkileyecektir. Bazı dairelerde fiyatların artmasına da sebep oldu. Örneğin, düzenlemeden önce 6 bin liraya kiraya verilen daireler, karar yürürlüğe girmeden önce ev sahipleri tarafından 7 bin liraya yükseltildi. Mal sahipleri sözleşmesi biten mülklerinin kira fiyatlarını karar yürürlüğe girmeden önce artırdı” dedi.

Bu düzenlemenin sadece konutları kapsadığını anlatan Özlü, iş yerleri ve ofisleri de bu sınırlamaya dahil edilmesinin sektörü rahatlatacak bir adım olacağını söyledi. Özlü, “İş yeri ve ofis kiracılarımız bu düzenlemeye dahil olmak istiyor. Gerçekten iş yeri sahipleri zor durumdalar” diye konuştu.

REKLAM

Gamze Özlü

Ev sahiplerinin taktiği bitmiyor!

Gamze Özlü, konut ihtiyacının çözümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul’da bir takım anlaşmazlıklardan ötürü mahkemelik olan ve atıl duruma bırakılan binalar bulunduğunu söyleyen Özlü, “Bu tarz yapılar konuta döndürülebilir. Konut olarak kiraya verilebilir. Belediyeler bu durumla ilgili bir çalışma yapabilir. Ayrıca yeni yapılacak binalarda vergi muafiyetleri uygulanabilir. Bu yollarla kiralar düşebilir” diye konuştu.