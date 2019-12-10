Bu yıl ürün az olduğu için Siirt bıttımı altın fiyatını geçti

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı.
İHA
Siirt bıttımı iç piyasada 150, dış piyasada 200 TL’nin üzerinde satılıyor.
Siirtli çiftçilerin bıttım ağaçlarını budayıp fıstık aşısı yaptıkları için bıttım bulamadıklarını belirten esnaf Kenan Özalp, bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım üretiminin çok az olmasından dolayı fiyatların iki katına çıktığını belirtti.
İHA
Bu yıl ürünün çok az olması nedeniyle bıttım fiyatlarının 250 TL’yi bulması bekleniyor.
Bıttımın sadece Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde yetiştiğini belirten Özalp, “
Nedenini sorarsanız bıttım ağaçları hepsi fıstığa çevrildi. Bıttım aslında çok faydalı. Cilt hastalıklarına, mide, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelen bir üründür. Mahsul az olduğundan dolayı fiyatı da pahalıdır tabi. 150, 200 lira arasında, hatta piyasada bulunmuyor. Şu an elimdeki mahsul de bu kadar. Daha fazlası yok” dedi. Bıttım satıyoruz burada. Bıttımı bulamadığımızdan dolayı ürünümüzde çok az, bu sene fiyatlar uçuk. 150 ile 200 TL arasında satıyoruz.
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Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlenen bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.
Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, 36 aya varan vade seçenekleri, takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.
Renault <br> <br> Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. Hafif ticari araçlarda da 31 Aralık'a kadar geçerli kampanya yapan Renault, Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde liste fiyatı üzerinden 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.
Fiat <br> <br> Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor. Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak. Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a kadar devam edecek.
Ford <br> <br> Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor. Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga, EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek. Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.
Toyota <br> <br> Toyota'nın, Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası çerçevesinde Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faizi kampanyası 31 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak. Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde 0 faizli finansmanla yıl sonuna kadar bayilerinde satışa sunuluyor.
Hyundai <br> <br> Hyundai, yerli üretim İ20 modelinde yıl sonuna kadar 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz ve hurda teşvikiyle 21 bin 500 liraya kadar indirime gideceğini açıkladı. Tucson modellerinde 5 bin 500 liraya varan takas desteği ve 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 Kona modellerinde 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz veya hurda teşvikiyle 17 bin 500 liraya kadar indirim ve Elantra modellerinde ise 3 bin 250 liraya varan takas desteği ya da 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz kampanyaları 31 Aralık'a kadar sürecek.
Peugeot <br> <br> Peugeot, sınırlı sayıda cam tavanlı 208 Signature 1.5 BlueHDi dizel düz vites modelini hurda teşvikiyle 106 bin 900 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. 208, 2008 ve 301 modelleriyle Rifter düz vitesli versiyonunda 26 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 3008 ve 5008 modelleriyle Rifter otomatik vitesli versiyonunda 40 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz ve Partner Van, Boxer Van ve Expert Van modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyaları yıl sonunda tamamlanacak.
Honda <br> <br> Honda da CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, Yeni Civic Sedan modelinde de 60 bin lira, 18 ay veda ve yüzde 0,49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.
Citroen <br> <br> Aralık ayına özel kampanyalar hazırlayan Citroen, C5 Aircross SUV modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz seçeneği, diğer tüm Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0,59 faiz seçeneğini devreye aldı.
Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.
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Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekiyor. Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum’un ayazında dahi donmuyor.
Gölün çevresinde bulunan akarsular ve dereler eksi 5’lerde dahi donarken gizemli gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor.
Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.
Hakkında birçok efsane olan göl hakkında en çok bilinen efsane ise şöyle: ”Bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve karısına balıkları kızartmasını söyler. Ama bu balıklar balık değil balık gibi görünseler bile her biri Allah tarafından balığa çevrilen şehit akıncılar olduğu söylenir. Kadın balıkları tavaya koyar ve kızarmaya başladığında, kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri durum karşısında hayrete düşerler ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar ve göle kadar giderler. Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde yüzmektedirler. O günden sonra bu balıklar kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir. Bunun tavadaki kızarıklıktan ileri geldiği söylenir. Hatta Urfa’da balık ölümleri yaşandığı sırada bu göldeki balıkların öldüğü söyleniyor.”
Diğer bir efsanede ise Osmanlı-Rus Savaşında Rus askerlerinin gölde bulunan balıkları yemesi sonucu öldükleri iddia ediliyor.
Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler ise gölün hiçbir zaman donmadığını ifade ederek, “Bu mahalle eksi 50’yi dahi gördü ama bu göl o zamanda donmadı. Göl ne kadar soğukluk görürse görsün en fazla 18 dereceye düşüyor. Bu gölün aktığı 4 kilometrelik yolda hiçbir su donmuyor.
Atatürk Üniversitesinden buraya gelip araştırma yaptılar ama bize kesin bir şey demediler. Bu suyun neden bilimsel olarak donmadığını bilemiyoruz. Burada soğuklar 50 dereceyi bulduğunda bile gölün sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor. Bu çevrede akarsular donuyor ama bizim gölümüz kesinlikle donmuyor. Erzurum’da bu göl çok fazla tanınmıyor ama yurt dışından gelip burayı ziyaret eden kişiler var“ dedi.
Bu gölün gizemi çözülemiyor: -30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor
Erzurum'da bulunan ve eksi 30'da bile donmayan Balıklı Göl'ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor.