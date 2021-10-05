Çeyrek altın 809 liraya geriledi

Yarışmayı cağ kebabını tanıtmak için düzenlediklerini anlatan işletme sahibi Rıdvan Dinç şöyle konuştu:<br><br>“Yarışma şöyle, başka bölgede böyle yarışmalar yapan arkadaşlar var bizde dedik ki cağ kebap adına yapalım. Aslında küçük bir ürün olmadığını göstermek istedik bir nevi böyle düşündük ve yarışmamızı başlattık. Şuan sadece kadın yarışmacımız kazandı. Henüz erkek kazanan bulamadık. Tek bir şampiyonumuz var o da kadın yarışmacımız '' dedi. İşletme Sahibi Rıdvan Dinç lezzetin nereden geldiğini açıkladı: '' Piyasadaki en kaliteli kuzu etini alıyoruz. Erzurum dan getirdiğimiz taze baharatları kullanıyoruz. Bir de kullandığımız bazı ufak tefek sırlarımız var tabi bunları söylemek istemeyiz.