Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 artışla 485,80 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 222 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 222 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 485,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,20 481,40 485,60 485,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.172,00 3.193,00 3.201,00 3.222,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,00 443,00 443,00 447,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.100,00 3.120,00 3.128,00 3.148,00
  • Yarım Ziynet 1.550,00 1.560,00 1.564,00 1.574,00
  • Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 782,00 787,00
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