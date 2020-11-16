Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Buhaber 2020 artık bitsin diyenlere 2021de korkunç boyutta kıtlık olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Bu haber ‘2020 artık bitsin’ diyenlere: 2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulundu. Karşılaşılan trajedi ve krizlerin gelecek 12-18 ayda olağandışı bir hal alacağına dikkati çeken Beasley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
2021 yılında kıtlık beklendiği açıklandı.
2021 yılında kıtlık beklendiği açıklandı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin Amerikalı İcra Direktörü Beasley, Associated Press (AP) ajansına verdiği mülakatta, bu yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün WFP'ye dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için megafon görevi gördüğünü söyledi.

Beasley, "2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak." dedi.

  • Ödülün tam zamanında verildiğine dikkati çeken Beasley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) nisan ayında yaptığı "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraşılırken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olunduğuna" dair uyarısını yineledi.

Beasley, dünya liderleri para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgınını 2020'de engelleyebildiklerini söyledi.

Karadeniz için korkutan uyarı: Ciddi kuraklık ve kıtlık riski var!
GÜNDEM
Karadeniz için korkutan uyarı: Ciddi kuraklık ve kıtlık riski var!

Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Beasley, salgın nedeniyle özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini vurguladı.

Beasley, sokağa çıkma yasaklarının başladığını ve işlerin durdurulduğunu ifade etti.

Bu yıl ulaşabildikleri paranın 2021'de olmayacağının altını çizen Beasley, herkesin Nobel Barış Ödülü kazananıyla görüşmek istediğini bu yüzden de liderle görüşmek ve parlamentolarda konuşmak için Nobel Ödülü'nden faydalandığını dile getirdi.

Beasley, bu şekilde liderlere gelecek yılın kıtlık açısından ne kadar zor geçeceğini anlatabildiğini vurguladı.

Karşılaşılan trajedi ve krizlerin gelecek 12-18 ayda olağandışı bir hal alacağına dikkati çeken Beasley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Beasley, WFP'nin gelecek yıl kıtlıkla mücadele için 5, dünya genelindeki programlarını sürdürebilmek için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor: Sivrisinek tehlikesi milyonlarca insanın kabusu olabilir
HAYAT
İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor: Sivrisinek tehlikesi milyonlarca insanın kabusu olabilir

30 ÜLKE TEHLİKEDE

  • Yeterli paraya erişmezlerse yaklaşık 30 ülkenin kıtlık şartlarına girebileceğini belirten Beasley, Kovid-19 aşısının sayesinde dünya genelindeki ekonomilerde sıçramalar olabileceğini de anlattı.

Beasly ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin ertelenen borç ödemelerinin zamanının gelmesiyle 2021'in kötü bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Nobel Barış Ödülü ekim ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına verilmişti.

İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi

Eylül ayında 93 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı: Küresel iklim değişikliği inkar edilemez
HAYAT
Eylül ayında 93 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı: Küresel iklim değişikliği inkar edilemez

İklim krizi evimizde: Önce kum fırtınası, sonra dolu!
TEKNOLOJİ
İklim krizi evimizde: Önce kum fırtınası, sonra dolu!

Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli: Çok zarar edeceğiz
GÜNDEM
Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli: Çok zarar edeceğiz

İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi
DÜNYA
İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi
Abone Ol Google News
Cesetleri mahkumlar taşıyor

Cesetleri mahkumlar taşıyor

​ABD'de hastanelerde yer kalmadı...
Tüm dünyayı bekleyen tehlike

Tüm dünyayı bekleyen tehlike

​Bu haber '2020 artık bitsin' diyenlere: 2021'de korkunç olacak.
Genç kızlarıüç aydır kayıp

Genç kızları
üç aydır kayıp

"Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi."

Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​Mustafa Cengiz, seçime katılabilecek mi?
Geriye besmele-i şerif kaldı

Geriye besmele-i şerif kaldı

355 yıllık ata mirası ​İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biriydi.
Alçak tuzak!

Alçak tuzak!

​Ermenistan ordusu geri çekilirken bırakıyor.
Damladaki DNA'dan iz sürülecek

Damladaki DNA'dan iz sürülecek

​Türk bilim insanlarından kaçak alkolden ölümleri bitirecek buluş.
Bir ilde<br>200 kişi tespit edildi

Bir ilde
200 kişi tespit edildi

'Buradan çıkınca çok daha dikkatli olacağız'
Tehlike saçıyor

Tehlike saçıyor

​Filtresiz valfli maskelere yönelik hayati uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.