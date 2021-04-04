Bulancak Milli Emlak Şefliği'nden kum tarama alanı kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile Bulancak Milli Emlak Şefliğinde hizalarında belirtilen gün ve saatte Bulancak Hükümet Konağı 2. Katında bulunan Bulancak Milli Emlak Servis Şefliği odasında teşekkül edecek komisyonca yapılacaktır.
İhalelere ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü www.giresun.csb.gov.tr.veya www.milliemlak.gov.tr.web adresinden görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covit-19 salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.