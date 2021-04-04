Ekonomi Bulancak Milli Emlak Şefliğinden kum tarama alanı kiralanacak
BASIN İLAN

Bulancak Milli Emlak Şefliği'nden kum tarama alanı kiralanacak

Bulancak Milli Emlak Şefliği'nden kum tarama alanı kiralanacağı duyuruldu. İhale, 13 Nisan'da olup açık teklif usulü yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bulancak Milli Emlak Şefliğinden kum tarama alanı kiralanacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile Bulancak Milli Emlak Şefliğinde hizalarında belirtilen gün ve saatte Bulancak Hükümet Konağı 2. Katında bulunan Bulancak Milli Emlak Servis Şefliği odasında teşekkül edecek komisyonca yapılacaktır.

İhalelere ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü www.giresun.csb.gov.tr.veya www.milliemlak.gov.tr.web adresinden görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covit-19 salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
103 emekli amiral haddini aştı

103 emekli amiral haddini aştı

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.
Şentoptan sert çıkış

Şentop'tan sert çıkış

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.
Göze alabilene hodri meydan

Göze alabilene hodri meydan

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Haddinizi bilin

Haddinizi bilin

Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.
Altına imzamı atıyorum

Altına imzamı atıyorum

​İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan emekli amirallere destek.
Cimbom ağır yaralı

Cimbom ağır yaralı

​Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a farklı kaybetti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.

​Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadaki yerini açıkladı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı.

​Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.